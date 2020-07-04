Polis kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Olay Kepez Mahallesi Mahmut Paşa Sokak'ta F. U.'ya ait bir inşaat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede 15 bin lira değerinde kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirildiği iddiası ile Yücel Y. (47) gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren polis kabloları satın aldığı belirlenen Tarık A. da (41) yakalandı. Polisin işyerinde yaptığı incelemede inşaattan çalınan 71 kilo bakır kablo ele geçirildi. Ayrıca Yücel Y.'nin kullandığı tespit edilen araçta yapılan aramada ise, 1 adet demir testere, 1 adet kablo kesme makası, 1 adet kerpetene ele geçirilerek el konuldu. - ZONGULDAK