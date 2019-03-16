Son Dakika Haberleri: Polis Kaçak Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirdi

Polis Kaçak Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirdi

1 saat önce

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirildi.

Polis Kaçak Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirdi, System.String[]
Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdüdrlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, S. S.'nin kaçak saat, cinsel içerikli hap ve değişik nitelikte kaçak eşyaları Niğde'ye getirerek piyasaya sürdüğü tespit edildi. S.S 'nin iş yerinde yapılan baskında bin 579 adet çeşitli markalarda kol saati, 984 adet muhtelif markalarda telefon ara kablosu, 526 paket viagra, kamagra markalı cinsel içerikli hap, bin 292 kutu cinsel içerikli jel, babasına ait bağ evinde ise 13 adet kol saati, 80 adet cinsel içerikli jel, 18 adet güneş kremi, 20 adet telefon ara kablosu, 65 adet kol saati ve 9 adet parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler S.S., B.S. ve A.B. gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Niğde, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş, Bıçakladığı Ağabeyini Ölüme Terk Edip Uyumaya Gitti Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Kaçak Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]