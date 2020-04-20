Polis, kaçak maske ve tulum üretenlere göz açtırmadı - Son Dakika

Korona virüs salgınını fırsat bilen şahıslara polis ekipleri göz açtırmıyor. İstanbul'da iki farklı ilçede 3 adrese yapılan operasyonda 675 adet kullanıma hazır kaçak koruyucu tulum ile 15 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi.



Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz koruyucu tulum üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 20 Nisan tarihinde adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 675 adet kullanıma hazır koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.



Ataşehir'de Kayışdağı ve Mevlana Mahallelerinde iki adreste kaçak maske üretimi yapıldığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda iki adreste 4 bin 200 adet satışa hazır maske, 11 bin 200 adet üretim aşamasında maske ele geçirildi. İşyerlerinde bulunan 7 şahsın her birine sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden idari yaptırım uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iki işyeri de İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL