Polis kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika

Denizli'de sahte içkileri yasa dışı yollarla toptan satışını yapan ve nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 5 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 5 adet aktarım düzeneği ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 ile 26 Aralık 2021 tarihleri arasında Alkollü İçki ve Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Kaçak ve sahte alkol üretiminin engellenmesi için alkol satışı yapılan işyeri ile mekanlarda yapılan kontroller neticesinde 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 373 adet sahte alkol üretiminde kullanılan malzeme ve 29 şişe kaçak ile sahte alkol ele geçirildi.

5 bin 500 litre kaçak akaryakıt

Yapılan ikinci operasyonda ise "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, farklı ebatlarda tank içerisinde toplam 5 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 5 adet aktarım düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

Öte yandan; nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ