Polis kaçakçılara göz açtırmadı: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis kaçakçılara göz açtırmadı: 6 gözaltı - Son Dakika

Polis kaçakçılara göz açtırmadı: 6 gözaltı

14 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçak ve sahte ürün operasyonlarında 6 kişi gözaltına alınırken, bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 985 litre etil alkol ve parfümler ele geçirildi.

Polis kaçakçılara göz açtırmadı: 6 gözaltı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçak ve sahte ürün operasyonlarında 6 kişi gözaltına alınırken, bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 985 litre etil alkol ve parfümler ele geçirildi.


Operasyonlar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 118 adet kol saati, 158 adet kaçak parfüm, 197 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam 985 litre etil alkol, 26 şişe kaçak alkol ile bin 500 litre kaçak olduğu değerlendirilen karışımlı akaryakıt ve 1 adet aktarım düzeneği ele geçirildi.


Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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