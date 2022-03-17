Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesinde bir işyerinde yaptığı inceleme sonucu çok sayıda kaçak sigara ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir işyerinde yaptığı aramalar sonucu; 30 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 340 adet sigara kağıdı, 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemeleri devam ederken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.