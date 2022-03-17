Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

17.03.2022 19:26

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor.

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesinde bir işyerinde yaptığı inceleme sonucu çok sayıda kaçak sigara ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir işyerinde yaptığı aramalar sonucu; 30 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 340 adet sigara kağıdı, 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemeleri devam ederken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

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55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi Son dakika haberi... Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor... 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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