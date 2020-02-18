Polis kaçan aracın lastiğine ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahısların bulunduğu aracın lastiğine açtığı ateş sunucu 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. Gözaltına alınan araçta bulunan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde bulunan şahısların çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. Kendilerini uyaran polis ekiplerine bıçak çektiği iddia edilen sürücü M.A. ve diğer iki şahıs araçla kaçmak istedi. Polislere mukavemette bulunarak kaçmaya çalıştığı ileri sürülen şahısların bulunduğu aracın lastiğine polis tabancayla ateş açtı. Bu sırada lastikten sektiği öne sürülen mermi aracın içinde bulunan G.G.Ö.'nün sol bacağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan G.G.Ö. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Araç sürücüsü M.A. ile araçta bulunan M.Ş. de gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.A. ve G.G.Ö. tutuklanmaları talebiyle, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)