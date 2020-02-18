Polis kaçan aracın lastiğine ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis kaçan aracın lastiğine ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika

Polis kaçan aracın lastiğine ateş açtı: 1 yaralı

7 saat önce

Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahısların bulunduğu aracın lastiğine açtığı ateş sunucu 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Polis kaçan aracın lastiğine ateş açtı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahısların bulunduğu aracın lastiğine açtığı ateş sunucu 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. Gözaltına alınan araçta bulunan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde bulunan şahısların çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. Kendilerini uyaran polis ekiplerine bıçak çektiği iddia edilen sürücü M.A. ve diğer iki şahıs araçla kaçmak istedi. Polislere mukavemette bulunarak kaçmaya çalıştığı ileri sürülen şahısların bulunduğu aracın lastiğine polis tabancayla ateş açtı. Bu sırada lastikten sektiği öne sürülen mermi aracın içinde bulunan G.G.Ö.'nün sol bacağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan G.G.Ö. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Araç sürücüsü M.A. ile araçta bulunan M.Ş. de gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.A. ve G.G.Ö. tutuklanmaları talebiyle, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Tekkeköy, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı
12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 02:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis kaçan aracın lastiğine ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]