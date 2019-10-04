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Polis kaçan şahsı yakaladı

55 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri araması olan 1 şahıs ile tefecilik yapan başka bir şahsı yakaladı.

Polis kaçan şahsı yakaladı, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri araması olan 1 şahıs ile tefecilik yapan başka bir şahsı yakaladı.


Şüpheli bir araç içerisinde aranan bir şahıs olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli aracı uzun süren kovalamaca sonucu durdurdu. Araç içerisinde ön yolcu koltuğunda oturan şahsın araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başlamasıyla polis ekipleri kovalamaca sonucu şahıs yakalayarak etkisiz hale getirdi.


Yapılan incelemede Adıyaman nüfusuna kayıtlı M.A. isimli şüphelinin 8 ayrı suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.


Bir çok dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli M.A. ekipleri tarafından göz altına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de yapılan çalışmalar ve takibin ardından, kişi veya kişilere faiz karşılığında ödünç para veren ve verdiği paralar karşılığında kişilere boş senetler imzalattıran, sonrasında ise bu senetler hakkında icra takibi başlatan, Y. D. isimli şahıs göz altına alındı.


Göz altına alınan Y.D. isimli şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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