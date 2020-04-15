Polis, kaçan sürücüyü takip sonucu yakaladı - Son Dakika

Karaman'da polis ekipleri dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücüyü ısrarlı takibi sonucu, aracını terk ederek kaçsa da yakalayarak gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekibi, S.U'nun kullandığı 70 AHH 431 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine durmayarak kaçmaya başlayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamanın ardından araç sürücüsü S.U. yakalanacağını anlayınca 157. Sokak üzerinde aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Etrafı polis ekiplerince çevrilen sürücü fazla kaçamadan yakalandı. Aracının sigortası ve muayenesi olmadığı için kaçtığı öğrenilen sürücü polis merkezine götürüldü. - KARAMAN