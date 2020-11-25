Polis KADES'i tanıttı - Son Dakika

Polis KADES'i tanıttı
25.11.2020 13:58
Samsun 19 Mayıs ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında kurulan stantta kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.
Samsun 19 Mayıs ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında kurulan stantta kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplum destekli polisler, halkın yoğun olduğu 15 Temmuz Millet Meydanı'nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında stant kurdu. Kadınlara yönelik şiddete karşı bilgilendirme faaliyetinde bulunan polisler, sözlü bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara broşür dağıttı. KADES tanıtımını yapan polisler, uygulama hakkında da kadınlara bilgi verdi. - SAMSUN
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