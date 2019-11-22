Son Dakika Haberleri: Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı
Son Dakika 3. Sayfa Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı - Son Dakika

Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı

6 saat önce

Kadıköy ve Sancaktepe'de polis tarafından yürütülen Duman-8 uygulaması ile kaçak sigara ve tütün satışı yapanlara göz açtırılmadı.

Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı, System.String[]

Kadıköy ve Sancaktepe'de polis tarafından yürütülen Duman-8 uygulaması ile kaçak sigara ve tütün satışı yapanlara göz açtırılmadı. İki ilçedeki iş yerlerinde yapılan denetimlerde ruhsatsıza faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri mühürlendi, 11 şahıs gözaltına alındı.


Kadıköy ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Duman-8 uygulaması ile iş yerleri denetlendi. Kadıköy'de 16 iş yerinde yapılan denetimlerde, 1400 adet dolu makaron, 18.800 boş makaron, 63 kg 400 gr açık kıyılmış tütün, 81 paket halinde 3737,5 gr sigara tütünü, 117 paket halinde 18.300 gr nargile tütünü, 88 paket halinde 765 adet puro, 200 gr pipo tütünü, 23 paket kaçak sigara, 29 paket halinde 900 ml elektronik sigara likiti, 40 adet elektronik sigara katı likiti ele geçirildi.


Sancaktepe'de 5 iş yerinde yapılan denetimlerde, 70,88 kilo açık tütün, 44 paket nargile tütünü, 64 adet 200'lük kutular içerisine konmuş vaziyette satıma hazır sarmal sigara, 111 adet şeffaf poşet içerisinde satıma hazır sarmal tütün, 180 adet sarmal vaziyette sigara ele geçirildi.


Denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri zabıta tarafından mühürlendi. Ayrıca yakalanan 11 şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Sancaktepe, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı kamerada
Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:30:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]