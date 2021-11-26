Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce vatandaşlar, kadına şiddete karşı bilgilendirildi. Büro Amir Yardımcısı Çilem Korkmaz, "Kadına şiddet suçtur, bu suça ortak olmayalım" dedi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce düzenlenen etkinliklerde, cumhuriyet meydanında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) maskesi ve broşürleri dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ve Erkilet Havaalanı'nda etkinlik düzenleyen ekipler, yolculara da KADES hakkında bilgiler vererek, maske ve broşür hediye etti. Etkinlikler hakkında bilgiler veren ve kadına şiddetin suç olduğunun altını çizen Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amir Yardımcısı Çilem Korkmaz, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında cumhuriyet meydanında kadın vatandaşlarımıza KADES uygulaması hakkında maske ve broşür dağıtıyoruz. Bu hafta birçok faaliyette bulunduk. Kayseri Havaalanı'nda dijital ekranlarda KADES kısa filmi ve bilgilendirme broşürümüzü yansıttık. Seferler öncesi kadına şiddetle ilgili anonslarımızı yayınladık. Uçak seferlerindeki kadın yolcularımıza KADES uygulaması, maskesi ve broşürlerimizi dağıttık. Daha sonra kadın muhtarlarımız, kadın derneklerimiz, kadınların yoğun çalıştığı fabrikalarımız ve kadın meslek edinme kurslarımız ziyaret edilerek KADES uygulaması hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı yaptık. Faaliyetlerimize daha fazla kadına ulaşmak için devam edeceğiz. Kadına şiddet suçtur, bu suça ortak olmayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ