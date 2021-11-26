Üye Girişi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika

Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi

26.11.2021 10:18

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce vatandaşlar, kadına şiddete karşı bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce vatandaşlar, kadına şiddete karşı bilgilendirildi. Büro Amir Yardımcısı Çilem Korkmaz, "Kadına şiddet suçtur, bu suça ortak olmayalım" dedi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce düzenlenen etkinliklerde, cumhuriyet meydanında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) maskesi ve broşürleri dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ve Erkilet Havaalanı'nda etkinlik düzenleyen ekipler, yolculara da KADES hakkında bilgiler vererek, maske ve broşür hediye etti. Etkinlikler hakkında bilgiler veren ve kadına şiddetin suç olduğunun altını çizen Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amir Yardımcısı Çilem Korkmaz, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında cumhuriyet meydanında kadın vatandaşlarımıza KADES uygulaması hakkında maske ve broşür dağıtıyoruz. Bu hafta birçok faaliyette bulunduk. Kayseri Havaalanı'nda dijital ekranlarda KADES kısa filmi ve bilgilendirme broşürümüzü yansıttık. Seferler öncesi kadına şiddetle ilgili anonslarımızı yayınladık. Uçak seferlerindeki kadın yolcularımıza KADES uygulaması, maskesi ve broşürlerimizi dağıttık. Daha sonra kadın muhtarlarımız, kadın derneklerimiz, kadınların yoğun çalıştığı fabrikalarımız ve kadın meslek edinme kurslarımız ziyaret edilerek KADES uygulaması hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı yaptık. Faaliyetlerimize daha fazla kadına ulaşmak için devam edeceğiz. Kadına şiddet suçtur, bu suça ortak olmayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadına şiddet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! 11:24 Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! Şahan Gökbakar taraftarlara ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir! 11:22 Şahan Gökbakar taraftarlara ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir! Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu! 11:12 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı 10:11 Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Son Dakika Haberleri
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor         
11:24
Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı! Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!         
11:22
Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor         
11:21
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız         
11:10
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!         
10:24
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement