Son dakika: Polis kadına şiddeti önlerken bıçaklandı - Son Dakika

Adana'da yılbaşı günü göğsünden bıçaklanan polis memurunun kadına şiddeti önlemek isterken yaralandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 1 Ocak saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. (33), telefonda tartıştığı sevgilisi Nazan B.'nin (53) evine gitti. Bülent B., burada tartışmaya devam ettiği Nazan B.'yi darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliğinde görevli ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekip, kavgayı aralayıp Nazan B.'yi kurtarmak istedi. Bu sırada Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla polis memuru Yener Şahan'ı (53) göğsünden yaralayıp kaçtı. Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi. Göğsünden hafif yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polis memuru Şahan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent B.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen şahıs, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bülent B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Fatih Keçe/ İHA)