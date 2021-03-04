Polis kadınları bilinçlendiriyor - Son Dakika

Polis kadınları bilinçlendiriyor

04.03.2021 15:15
Polis kadınları bilinçlendiriyor, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standı açıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standı açıldı.

Soykan Parkında açılan stantları gezerek vatandaşlara KADES uygulaması hakkında tanıtım yapan görevlilerden bilgi alan Malatya Valisi Aydın Baruş,kadınların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Baruş, "Kadınlarımızın bilinçlendirilmesi için bu çalışma çok önemli. Kadına yönelik şiddetin hala devam ediyor olması, bizi üzüyor. Bu anlamda toplumun genel anlamda farkındalığının artması çok önemli. Çünkü kadına yönelik şiddet olaylarına kolluk kuvvetlerimiz anında müdahale ediyor ve kadınlarımıza haklarını hatırlattıktan sonra onları ilgili kurumlara doğrudan yönlendiriyorlar" dedi.

KADES uygulamasını yaygınlaştırmak için önemli bir mesafe kat ettiklerini de ifade eden Baruş," İnşallah bu sayıyı daha da artırırız. Çünkü bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde kullanılması kadına yönelik şiddet olaylarında kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesi, olaya müdahale etmesi açısından, en ağır olacak bir şüphe varsa ki, bazen kadınlarımızın maalesef hayatlarını kaybetmesine kadar gidebiliyor, bunların önüne geçmek için zamanında ihbar yapılması çok önemli. Buradan başta tüm kadınlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra da kadınlarımıza yönelik herhangi bir şiddet olayıyla karşılaşıldığında toplumun her kesimden bu ihbarları bekliyoruz. Bu uygulamayı cep telefonuna yükleyen kadınlar, kendileri ilgilendiren şikayetlerde değil, çevresinde olan olayları da gördükleri zaman, diğer vatandaşlarımız da çevresinde bu tür olaylara şahit oldukları zaman bu uygulamayı kullanarak anında sisteme giriş yapıyorlar. Ondan sonra kolluk kuvvetlerimizin önüne bilgi olarak düşüyor. Bunun üzerine gerekli tedbirler alınarak harekete geçiliyor ve şiddet olayının bir yerde önlenmesi için arkadaşlarımız gereken çabayı göstermeye başlıyorlar. Sonraki süreçte de kadınlarımızın diğer haklarının elde edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumlarına yönlendirilmesi açısından zamanında harekete geçme büyük önem taşıyor" diye konuştu. - MALATYA

Polis kadınları bilinçlendiriyor
Polis kadınları bilinçlendiriyor
Polis kadınları bilinçlendiriyor

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Aydın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polis kadınları bilinçlendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis kadınları bilinçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei