Polis kadınları bilinçlendiriyor - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standı açıldı.

Soykan Parkında açılan stantları gezerek vatandaşlara KADES uygulaması hakkında tanıtım yapan görevlilerden bilgi alan Malatya Valisi Aydın Baruş,kadınların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Baruş, "Kadınlarımızın bilinçlendirilmesi için bu çalışma çok önemli. Kadına yönelik şiddetin hala devam ediyor olması, bizi üzüyor. Bu anlamda toplumun genel anlamda farkındalığının artması çok önemli. Çünkü kadına yönelik şiddet olaylarına kolluk kuvvetlerimiz anında müdahale ediyor ve kadınlarımıza haklarını hatırlattıktan sonra onları ilgili kurumlara doğrudan yönlendiriyorlar" dedi.

KADES uygulamasını yaygınlaştırmak için önemli bir mesafe kat ettiklerini de ifade eden Baruş," İnşallah bu sayıyı daha da artırırız. Çünkü bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde kullanılması kadına yönelik şiddet olaylarında kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesi, olaya müdahale etmesi açısından, en ağır olacak bir şüphe varsa ki, bazen kadınlarımızın maalesef hayatlarını kaybetmesine kadar gidebiliyor, bunların önüne geçmek için zamanında ihbar yapılması çok önemli. Buradan başta tüm kadınlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra da kadınlarımıza yönelik herhangi bir şiddet olayıyla karşılaşıldığında toplumun her kesimden bu ihbarları bekliyoruz. Bu uygulamayı cep telefonuna yükleyen kadınlar, kendileri ilgilendiren şikayetlerde değil, çevresinde olan olayları da gördükleri zaman, diğer vatandaşlarımız da çevresinde bu tür olaylara şahit oldukları zaman bu uygulamayı kullanarak anında sisteme giriş yapıyorlar. Ondan sonra kolluk kuvvetlerimizin önüne bilgi olarak düşüyor. Bunun üzerine gerekli tedbirler alınarak harekete geçiliyor ve şiddet olayının bir yerde önlenmesi için arkadaşlarımız gereken çabayı göstermeye başlıyorlar. Sonraki süreçte de kadınlarımızın diğer haklarının elde edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumlarına yönlendirilmesi açısından zamanında harekete geçme büyük önem taşıyor" diye konuştu. - MALATYA