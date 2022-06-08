Pazaryerindeki kadınlara tek tek bilgi veren polis ekipleri semt pazarında yaptığı çalışmada kadınlara KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulundu, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Hisarcık, Keşan, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

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