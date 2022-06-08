Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
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Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi

08.06.2022 17:21
Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında kadınları (Kadın Destek Uygulaması) KADES hakkında bilgilendirdi.

Pazaryerindeki kadınlara tek tek bilgi veren polis ekipleri semt pazarında yaptığı çalışmada kadınlara KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulundu, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı. - EDİRNE

Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi
Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi
Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi

YORUMLAR
500
Alaçam'da KADES tanıtıldı Alaçam'da KADES tanıtıldı Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Keşan, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

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