POLİS KAHVEHANEDEKİLERİ, KEPENKLERDEN SIZAN IŞIKTAN YAKALADI - Son Dakika

Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan polis ekipleri dün gece 22.30 sıralarında Kartaltepe'de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti. İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi hakkında, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaö suçundan adli işlem yaptı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180'er lira adli para cezası kesti. İşy eri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Görüntü dökümü:----------------
-Kahvehaneden genel görüntü