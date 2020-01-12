Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, devriye görevindeki polis ekibi, kapalı polikliniğin önünde duran kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayıp, hastaneye yetiştirdi.

Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi, System.String[]

GAZİANTEP'te, devriye görevindeki polis ekibi, kapalı polikliniğin önünde duran kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayıp, hastaneye yetiştirdi. Duran kalbi tekrar çalıştırılan kişi, yoğun bakıma alındı. Polisin kalp hastasını hastaneye yetiştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, cuma akşamı 25 Aralık Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, gece hizmet verilmeyen poliklinik önünde birinin durduğunu fark etti. Polis, polikliniğe kapalı olduğunu bilmeden aracıyla gelen kişinin kalp krizi geçirdiğini anladı. Ekip otosuna bindirilen kişi, polis ekiplerince yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hemen acil servise alınan ve burada duran kalbi tekrar çalıştırılan kişi, yoğun bakım ünitesine alındı. Polislerin, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirdiği anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
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