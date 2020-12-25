(Polis kamerası görüntüleriyle) İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI - Son Dakika

(Polis kamerası görüntüleriyle) İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

25.12.2020 10:01
(Polis kamerası görüntüleriyle) İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI, System.String[]

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona önceden belirlene adreslere gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulundu. Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------------Polis kamerasından adreslerde yapılan aramalar-Gözaltına alınanlar/////////////////////-Operasyon yapılan adres-Polisin daireye girmesi-Polisin çevrede ki önlemi-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul, Polis, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Polis kamerası görüntüleriyle) İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI - Son Dakika


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