Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi - Son Dakika
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Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

6 saat önce

Kütahya'da kamyoncu esnafı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla, Kütahya-Eskişehir karayolunda eylem yaptı.

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi, System.String[]

Kütahya'da kamyoncu esnafı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla, Kütahya- Eskişehir karayolunda eylem yaptı. Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi.


Kütahya Kamyoncular Garajı'nda buluşan onlarca kamyoncu hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi. Kamyoncuların eylemi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.


Eylem sırasında trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesi üzerine polis ekipleri, kamyoncuları uyarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarına park edilen kamyonları kaldırılmasını istedi.


Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un devreye girmesiyle eylemi sonlandıran kamyoncular, sorunlarının çözüme kavuşması için yetkililerin adım atmasını istedi. - KÜTAHYA

Eskişehir, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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