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Polis kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Polis kandil simidi dağıttı

03.02.2022 19:18
Polis kandil simidi dağıttı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Regaip Kandili münasebetiyle kent merkezinde muhtelif noktalarda oluşturan stantlarda vatandaşlara kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.

Polislerden kandil simitlerini alan vatandaşlarda polislerin kandillerini kutladılar. - MALATYA

Polis kandil simidi dağıttı
Polis kandil simidi dağıttı
Polis kandil simidi dağıttı

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Emniyet Müdürlüğü, Regaib Kandili, Malatya, kandil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis kandil simidi dağıttı - Son Dakika


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