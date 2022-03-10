Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi - Son Dakika
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Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi

10.03.2022 08:55

Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi Edirne'de 6 katlı bir binanın alt katında bulunan marketin deposunda çıkan yangında her şey küle döndü.

Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi

EDİRNE - Edirne'de 6 katlı bir binanın alt katında bulunan marketin deposunda çıkan yangında her şey küle döndü. Dumanların sardığı binada bulunan vatandaşlar, tek tek uyandırılarak tahliye edildi.

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde 6 katlı binanın alt katında bulunan bir marketin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, marketin deposunda bulunan her şeyi küle çevirdi. Yangın sebebiyle dumanlar da binayı sardı. Binada bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyandırılarak tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Bina sakinlerinden Cengiz Ergüngor, dumanların binayı sardığını fark edince uyandığını ardından gelen polis ekipleriyle birlikte binada bulunan vatandaşları uyandırıp tahliye ettiklerini söyledi.

Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi
Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi
Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi
Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi
Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi
Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi
Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi

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Edirne, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis kapı kapı dolaşıp uyandırdı, dumanların sardığı binada yaşayanlar tahliye edildi - Son Dakika


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