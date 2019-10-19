Son Dakika Haberleri: Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

1 saat önce

Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulunduAKSARAY - Aksaray'da arkadaşlarının haber alamadığı iki genç kaldıkları evde ölü bulundu.

Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

AKSARAY - Aksaray'da arkadaşlarının haber alamadığı iki genç kaldıkları evde ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Eşin dün Konya'dan arkadaşı olan ve Ortaköy'de bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaşı'nın yanına gezmeye geldi. İlçede buluşan iki arkadaş akşam saatlerinde Abdülahad Bulakbaşı'nın kaldığı eve giderken, Bulakbaşı'nın evde kalan 3 arkadaşı başka bir yerde kalmak üzere evden ayrıldı. Gece evde kalan iki gençten bugün haber alamayan arkadaşları eve geldi. Arkadaşlarından haber alamayan gençler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile kapıyı açtırırken, 2 gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan arama ve incelemelerde iki gencin küçük mutfak tüpünde çay demledikleri ve daha sonra tüpü açık unuttukları belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine şoke eden mesaj: İntikam yeni başladı
Aksaray'da arkadaşlarının ulaşamadığı iki genç evde ölü bulundu Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti Merdiven altı kürtaj, genç kadını canından ediyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 23:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]