Polis kapıyı çalınca paniğe kapılıp balkondan atlayan 4 kişiden 2'sinin bacakları kırıldı - Son Dakika

Polis kapıyı çalınca paniğe kapılıp balkondan atlayan 4 kişiden 2'sinin bacakları kırıldı
22.02.2021 06:05
Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı.
Olay saat 04: 30 sıralarında İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.
2 KİŞİ KAÇTI, 2 KİŞİNİN BACAKLARI KIRILDI
Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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