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Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı - Son Dakika

Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı

20.12.2021 17:18

Diyarbakır'da Huzur Polis Karakolu'na pompalı tüfekle giren yabancı uyruklu bir kişi, havaya 2 el ateş açtı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Huzur Polis Karakolu'na pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Katibi'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve eylemin polise karşı gerçekleştirilmediği belirtildi.

Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı

GÖZALTINA ALINDI

Görevli polislerce silah kullanılmadan etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı

"İÇERİYE GİRİP ATEŞ AÇTI"

Olay anında karakolda ifade veren bir kişi de, "Silahlı bir kişi, içeriye girip ateş açtı. Kapının arkasına saklandık. Sonra polisler etkisiz hale getirip, bizi güvenle dışarıya çıkardı" dedi. Katibi'nin daha önce tehdit ve mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı
Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı
Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı
Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı

Diyarbakır, Suriye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı - Son Dakika


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