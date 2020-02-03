Polis, karda iz sürerek kablo hırsızlarını yakaladı - Son Dakika

VAN'da kablo hırsızlığı şüphelisi, güvenlik kamera kayıtları ile karda bıraktığı izlerden tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesinde bir şirkete ait 700 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kablonun çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 105 saatlik görüntülerin ardından şüphelinin izini tespit etti. Belirlenen 6 kilometrelik alan içerisinde kablonun karda bıraktığı izleri takip eden polis, N.T.'nin evine ulaşmayı başardı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise demir kesme makası ele geçirildi. N.T. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.