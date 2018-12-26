Son Dakika Haberleri: Polis, Karla Kaplanan Araçların İçlerini Tek Tek Kontrol Etti

Polis, Karla Kaplanan Araçların İçlerini Tek Tek Kontrol Etti

1 saat önce

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- KAR yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas Karayolu Kızıldağ Geçidi'nde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı.

Polis, Karla Kaplanan Araçların İçlerini Tek Tek Kontrol Etti, System.String[]
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- KAR yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Erzincan- Sivas Karayolu Kızıldağ Geçidi'nde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı. Karla kaplanan araçların içlerini tek tek kontrol eden trafik polisleri, mahsur kalan sürücüleri alıp, en yakın yerleşim yerlerine taşıdı.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarındaki araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Erzincan- Sivas Karayolu'nun 100'üncü kilometresindeki Kızıldağ Geçidi, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Bir çok araç sürücüsü deniz seviyesinden 2 bin 190 metre yükseklikteki Kızıldağ'da mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları sonrası bölgeye ulaşan trafik ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşları alıp en yakın yerleşim yeri ve dinlenme tesislerine taşıdı. Trafik ekipleri mahsur kalan araçların içlerine tek tek bakarak, kalan olup olmadığını kontrol etti. Kızıldağ Geçidi akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

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