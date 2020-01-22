Polis, Kars merkezli 5 ilde 23 adrese operasyon düzenledi - Son Dakika

Kars merkezli 5 ilde, 23 adrese polisin düzenlendiği eşzamanlı operasyonla telefonla arayarak kendilerini 'banka' görevlisi olarak tanıtan ve insanları dolandıran suç şebekesi çökertildi.



Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 19.09.2019 günü gelen müşteki şahsın, 0850 hattan aranarak, karşısındaki şahsın banka görevlisi gibi kendisini tanıtıp adına kredi tahsisi yapıldığı ve iptalini sağlamak suretiyle müşteki şahıstan kart ve kimlik bilgileri alınarak toplamda 15.000 TL dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalarda Sosyal paylaşım sitelerinde Banka Ödeme Sayfaları, E-Devlet gibi sitelerin sahtesinin oluşturulduğu, bu sahte sitelere giriş yapan Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın, kart ve kimlik bilgilerini depolayıp daha sonra vatandaşları 0850 li numaralardan arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıtıp onceden elde ettikleri kart ve kimlik bilgilerini kullanarak mustekilere 3d secure işlemleri, kredi çekme, havale ve eft gibi işlemler yaptırılmak suretiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı, şüpheli şahısların elde edilen paraları aracı hesaplarla kendi hesaplarına havale ettikleri anlaşıldı.



Örgüt üyelerinin facebook, instgram ve twitter vb. gibi sosyal paylaşım sitelerinde hesaplar açarak "kredi masrafları geri karşılanıyor aşağıdaki linke tıklayın", "kart aidatlarınızı geri yatırıyoruz aşağıdaki linke tıklayın" gibi reklamlar vererek, şüpheli şahıslara ait olan e-devlet ve bilinen banka sitelerinin görüntüsüne benzer kopya sitelere yönlendirildiği, müştekilerin burada boş kutucuklara kart aidatlarını ve kredi masraflarını alacakları düşüncesi ile tüm kart bilgileri ve kimlik bilgilerini verdikleri, bunun üzerine örgüt üyelerinin müşterileri arayarak kendi kopya sitelerine girdikleri saat dilimini belirterek bu saatlerde işlem yapıp yapmadıklarını teyit ettikleri ve onay aldıklarında provizyonda kalan işleminizi iptal edelim diyerek mustekilere gelen ve aslında kendilerine yaptırdıkları havale eft gibi işlemlerin şifrelerini aldıkları tespit edildi.



Örgütün yönetici kadrosu ve üyelerinin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülen teknik takipli ve fiziki takipli analiz çalışmalarında; Banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 33.500.000 TL (Otuz Üç Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.



Şüphelilerin yakalanmasına ve suçlarda kullanılan dijital materyallerin elde edilmesine yönelik 21.01.2020 günü Kars merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Amasya illerinde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK madde 220) ve (TCK madde 158 -1 L,F) Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında şüpheli 19 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri, sorgu ve soruşturmaları Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.



Öte yandan konuyla ilgili olarak yapılan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın 0850 hatlardan gelen aramalara, özellikle kendilerini banka görevlileri olarak tanıtan şahıslara herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamaları ve yine özellikle cep telefonlarına dolandırıcılar tarafından yönlendirilen sms mesajlarını ve gelen şifre bilgilerini karşı tarafla paylaşmamaları gerekmektedir" denildi. - KARS