Polis kasa hırsızlarını kısa sürede yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis kasa hırsızlarını kısa sürede yakaladı - Son Dakika

Polis kasa hırsızlarını kısa sürede yakaladı

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Polis kasa hırsızlarını kısa sürede yakaladı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.


Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Y.D., A.K. ve cezaevinden izinli çıkan V.O.'nun Subaşı Mahallesi'nden belediye evlerinin kilitlerini kırmak suretiyle 5 bin TL değerinde ziynet eşyayı çaldığı iddia edildi. Ayrıca aynı şüphelilerden Y.D., A.K. ve yanlarında R.Ü. ile Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde bir lokantadan içerisinde 4 bin TL para ve tapular bulunan bir kasayı çaldığı öğrenildi.


Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 3 gün içerisinde tespit edilen Y.D., A.K. ve R.Ü. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak Tavşanlı Adliyesine götürüldü.


Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza Kurumuna gönderildi. Tavşanlı T Tipi Açık Cezaevinde bulunan V.O.'nun ise bugün adliyeye götürülerek ifadesinin alınacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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