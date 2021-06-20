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Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı - Son Dakika

Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı

20.06.2021 13:33

Bodrum'da polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin götürüldüğü sırada polislerin yakalarında şehit polisin fotoğrafının takılı olduğu da dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Haziran'da silah kaçakçısı oldukları ileri sürülen şüpheliler ile KOM Grup Amirliği ekipleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 yaşındaki polis memuru Ercan Cangöz şehit düşmüş, Abdülkadir Doğan isimli memur ise yaralanmıştı.

19 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araçta bulunan şüpheliler kısa sürede yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında üçü kadın toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesine sevk edildiler. Şüpheliler binadan çıkışında en ön önde katil zanlısı olduğu tahmin edilen F.Ç.'nin çelik yelek giydirilerek sevki yapıldı.

Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, operasyona yakalarında şehidin fotoğrafı ile gitti

ŞEHİT POLİSİN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 19 şüphelinin sevki öncesi zanlılar iki midibüs ve bir minibüs ile Bodrum'a gönderildi. Şehit polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili şüphelileri götüren meslektaşları hareket öncesi yakalarına şehit polis memuru Ercan Cangöz'ün fotoğraflarını taktı.

Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, operasyona yakalarında şehidin fotoğrafı ile gitti

NE OLMUŞTU?

16 Haziran'da Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada çatışma çıktı. Silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ercan Cangöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Abdülkadir Doğan olayda hafif yaralandı.

Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı

Polis Memuru, Bodrum, Muğla, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı - Son Dakika


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