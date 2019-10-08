Polis, kendisini darbedip kaçmaya çalışan zanlıyı silahla vurdu

Aksaray'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle içinde bulunduğu aracı durduran polisi darbederek kaçmaya çalışan ve polis tarafından silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama" olayı nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Yakup Baytar'ın (32) içinde bulunduğu aracı Bayram Baba Caddesi'nde durdurdu.

Otomobilden inen zanlı Baytar, polis memuru C.S'yi darbederek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Tabancayla havaya 3 el ateş eden polis memuru C.S, bu sırada zanlı Baytar'ı göğsünden vurdu.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baytar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru C.S, arkadaşları tarafından gözaltına alındı.