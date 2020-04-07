Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı - Son Dakika

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı
6 saat önce
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Polis ekipleri, şehir içinde de hem vatandaşların ateşini ölçüyor, hem de sosyal mesafe uygulamasına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesi için büyük bir gayret sarf eden polis ekiplerinin bundan sonra da aynı azimle görevlerine devam edecekleri belirtildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:51 Kaynak: İHA
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