Polis kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi yakaladı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, 'Başkasına Ait Kredi Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanımı' suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan K.D., 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.T. ve 'Basit Yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası bulunan E.D. yakalandı.

Yakalanan şahısların çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi - ESKİŞEHİR