Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar - Son Dakika

Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar

07.05.2021 09:58

Son dakika haber: Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar Sahte polislerin hırsızlık öncesi asansördeki hazırlık anları kameraya yansıdı Sahte polisler, arama yapma bahanesiyle girdikleri evdeki yabancı uyruklu iki şahsın cüzdanından bin 200 lira ve pasaportları çaldı 2 sahte polis ile birlikte...

Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar

Sahte polislerin hırsızlık öncesi asansördeki hazırlık anları kameraya yansıdı

Sahte polisler, arama yapma bahanesiyle girdikleri evdeki yabancı uyruklu iki şahsın cüzdanından bin 200 lira ve pasaportları çaldı

2 sahte polis ile birlikte işbirlikçi 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta arama yapma bahanesiyle yabancı uyruklu şahısların evine giren 2 sahte polis, şahısların cüzdanındaki bin 200 lirayı ve pasaportları çaldı. Sahte polislerin, hırsızlık öncesi asansördeki hazırlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Nisan Çarşamba günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta lüks bir sitede birlikte yaşayan Uganda uyruklu Zam N.ve Nakintende H.'nin evine akşam saatlerinde polis yelekli iki şahıs geldi. Rozetlerini gösteren sahte polisler, evde arama yapmaları gerektiğini söyleyerek içeri girdi. Hırsızlar, Ugandalıların cüzdanlarını ve pasaportlarını istedi. Bir anda panikleyen iki arkadaş cüzdan ve pasaportlarını sahte polislere teslim etti. Şüpheliler ise o esnada cüzdanın içinden bin 200 lira nakit parayı ve pasaportları alıp hızlıca uzaklaştı. Cüzdana baktıklarında paranın olmadığın anlayan Ugandalılar ise soluğu polis merkezinde aldı.

Kıskıvrak yakalandılar

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Uganda doğumlu Monica N. ve Ünal B.4 Mayıs Salı günü ikametlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgisi olan ve iş birliği yapan İrfan H. Nail Y. de 5 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Ünal B.'nin 2 suç kaydı, İrfan H.'nin ise 1 suç kaydı ve Nail Y.'nin ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hazırlık anları kamerada

Öte yandan iki şüphelini lüks siteye girdikten sonra asansöre binip polis yeleklerini giyme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar
Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar
Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar
Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar

Esenyurt, Uganda, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor

Son Dakika Haberleri
11:19 Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
11:07 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor
11:06 Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
11:02 Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü
10:57 Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor
10:50 Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:46 Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi         
11:21
Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi         
11:17
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü         
10:47
BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin         
10:28
Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı         
10:14
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi         
09:52
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı         
21:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim         
18:26
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 11:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement