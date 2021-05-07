Son dakika haber... Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar - Son Dakika

Polis kılığında eve girdiler bin 200 lira çaldılar

Sahte polislerin hırsızlık öncesi asansördeki hazırlık anları kameraya yansıdı

Sahte polisler, arama yapma bahanesiyle girdikleri evdeki yabancı uyruklu iki şahsın cüzdanından bin 200 lira ve pasaportları çaldı

2 sahte polis ile birlikte işbirlikçi 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta arama yapma bahanesiyle yabancı uyruklu şahısların evine giren 2 sahte polis, şahısların cüzdanındaki bin 200 lirayı ve pasaportları çaldı. Sahte polislerin, hırsızlık öncesi asansördeki hazırlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Nisan Çarşamba günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta lüks bir sitede birlikte yaşayan Uganda uyruklu Zam N.ve Nakintende H.'nin evine akşam saatlerinde polis yelekli iki şahıs geldi. Rozetlerini gösteren sahte polisler, evde arama yapmaları gerektiğini söyleyerek içeri girdi. Hırsızlar, Ugandalıların cüzdanlarını ve pasaportlarını istedi. Bir anda panikleyen iki arkadaş cüzdan ve pasaportlarını sahte polislere teslim etti. Şüpheliler ise o esnada cüzdanın içinden bin 200 lira nakit parayı ve pasaportları alıp hızlıca uzaklaştı. Cüzdana baktıklarında paranın olmadığın anlayan Ugandalılar ise soluğu polis merkezinde aldı.

Kıskıvrak yakalandılar

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Uganda doğumlu Monica N. ve Ünal B.4 Mayıs Salı günü ikametlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgisi olan ve iş birliği yapan İrfan H. Nail Y. de 5 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Ünal B.'nin 2 suç kaydı, İrfan H.'nin ise 1 suç kaydı ve Nail Y.'nin ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hazırlık anları kamerada

Öte yandan iki şüphelini lüks siteye girdikten sonra asansöre binip polis yeleklerini giyme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.