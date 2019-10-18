Son Dakika Haberleri: Polis kılığında genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Polis kılığında genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden şahıs yakalandı

Polis kılığında genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden şahıs yakalandı

1 saat önce

Polis kılığında genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden şahıs yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 'Polisiz, evi arayacağız' diyerek genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden çetenin firari üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis kılığında genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden şahıs yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 'Polisiz, evi arayacağız' diyerek genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden çetenin firari üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 5 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İ.U. ve eşi E.U.(22)'nin yaşadığı eve giren 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıtıp çifti yere yatırdı. Evde arama yapacaklarını söyleyen şahıslar, çifti etkisiz hale getirdikten sonra evdeki ziynet eşyaları ve bir fotoğraf makinesini alarak evden çıktıktan sonra gözden kayboldular. Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrası kimliği tespit edilen 4 şahıstan 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.E.D. ve B.R. isimli şahıslar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.E.D., ve B.R. tutuklanırken, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çetenin firari üyesi yakayı ele verdi

Olayla ilgili firari olan C.B. isimli şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahsın Körfez ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şahsın yakalanması için operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs bir restoranda yemek yerken yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyette yapılan işlemlerinde 5 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Polis kılığında genç çiftin ziynet eşyalarını gasp eden şahıs yakalandı

Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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