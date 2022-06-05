Polis, kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, görme engelli kız öğrencinin evinde unuttuğu kimliği polisler tarafından alınarak LGS sınavına girmesi sağlandı.

Hendek ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulu'nda LGS sınavına girecek olan görme engelli bir kız öğrenci kimliğini evde unuttu. Annesi Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polis merkezi ekipleri okula gelerek öğrencinin annesini ekip aracına alarak, hızlı bir şekilde evine gitti. Polisler, kimliği alarak öğrencinin sınava girişini sağladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tüm emniyet personeli il genelinde öğrencilerin sınavı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için seferber olurken Trafik ve Asayiş ekipleri de önemli kavşaklarda trafik tedbirleri alarak araçlara geçiş kolaylığı sağladılar.