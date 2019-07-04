Son Dakika Haberleri: Polis kimse dolandırılmasın diye sabaha kadar bankamatik başında nöbet tuttu
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Polis kimse dolandırılmasın diye sabaha kadar bankamatik başında nöbet tuttu

38 dakika önce

Aydın'da özel bir bankaya ait ATM'ye yerleştirilen düzenek tespit edilmesi üzerine polis, kimsenin dolandırılmaması için ATM başında sabaha kadar nöbet tuttu.

Polis kimse dolandırılmasın diye sabaha kadar bankamatik başında nöbet tuttu, System.String[]
Aydın'da özel bir bankaya ait ATM'ye yerleştirilen düzenek tespit edilmesi üzerine polis, kimsenin dolandırılmaması için ATM başında sabaha kadar nöbet tuttu. Saatler sonra banka görevlilerinin ATM'ye gelmesi ile polis ekipleri ATM nöbetine son verdi.

Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerindeki özel bir bakaya ait ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabaha karşı bölgeye giden polis ekipleri ATM'deki anormal durumu fark edince olayı ilgili bankanın görevlilerine bildirip kimsenin dolandırılmaması için ATM başında nöbete başladı. Saatlerce ATM başında bekleyen polis ATM'yi kullanmak isteyen vatandaşları da uyararak olası bir dolandırıcılığı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri banka görevlilerinin gelmesi ile ATM nöbetine son verdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
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