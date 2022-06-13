Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı - Son Dakika
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Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı

13.06.2022 14:38
Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı

TEKİRDAĞ'da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde stant açan polis, 4 gün boyunca yaklaşık 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlatıp, bilgilendirici broşür dağıttı.

TEKİRDAĞ'da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde stant açan polis, 4 gün boyunca yaklaşık 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlatıp, bilgilendirici broşür dağıttı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen ve 4 gün süren Uluslararası Kiraz Festivali'nde İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatmak için stant kurdu. Yaklaşık 1000 polis, festival boyunca vatandaşlara ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlattı. Festivalde düzenlenen konserler öncesinde sahneye çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlere uyuşturucudan uzak durmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajı aktardı. Uyuşturucu maddenin zararları ve mücadelenin önemine değinilen bildiriyi konsere katılanlar ilgiyle dinledi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük önem taşıyan 'UYUMA' uygulamasını gençlerin cep telefonlarına kurmalarını isteyen polis, bu uygulama ile gençlerin şahit oldukları uyuşturucu madde kullanımı ve satışını ihbar edebileceklerini anlattı. Festival boyunca yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan polis, 'En iyi narkotik polisi anne' bilgilendirme broşürü dağıtıp, uyuşturucunun zararları ve alınacak önlemleri anlattı.


Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı
Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı
Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı
Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı
Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı
Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis, Kiraz Festivali'nde 500 bin kişiye uyuşturucunun zararlarını anlattı - Son Dakika
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