Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı - Son Dakika

Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
17.12.2020 16:01
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların acil ilaçları polis dronuyla götürüldü.
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların acil ilaçları polis dronuyla götürüldü.
Eğil Emniyet Amirliği ekipleri, geçen hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı'na vatandaşlar tarafından bildirilen zorunlu ilaç ihtiyaçları dronla ulaştırdı. Annesinin acil yetiştirilmesi gereken ilacını getiren ekiplere teşekkür eden bir vatandaş, "Sokağa çıkma kısıtlamasında annemin ilaçlara ihtiyacı vardı. Emniyet teşkilatımıza bize bu imkanı sunduklarından dolayı çok çok teşekkür ederim" dedi.
Son Dakika Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı