Polis kıyafetlerine "görünürlük" ayarı
1 saat önce
Trafik polislerinin kıyafetleri, polisin görünürlüğünü daha fazla artıracak şekilde yeniden tasarlandı.
Trafik polislerinin kıyafetleri, polisin görünürlüğünü daha fazla artıracak şekilde yeniden tasarlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:30
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