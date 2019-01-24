Son Dakika Haberleri: Polis kıyafetlerine "görünürlük" ayarı

Polis kıyafetlerine "görünürlük" ayarı

1 saat önce

Trafik polislerinin kıyafetleri, polisin görünürlüğünü daha fazla artıracak şekilde yeniden tasarlandı.

Polis kıyafetlerine
Trafik polislerinin kıyafetleri, polisin görünürlüğünü daha fazla artıracak şekilde yeniden tasarlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:30 

Polis, Ekonomi
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