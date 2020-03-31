Polis kızından anlamlı çağrı - Son Dakika

Polis kızından anlamlı çağrı
15 dakika önce
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli bir polis memurunun kızı korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrısı yaparak anlamlı bir pankart paylaştı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli bir polis memurunun kızı korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrısı yaparak anlamlı bir pankart paylaştı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurun kızı koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısını anlamlı bir afişle süsledi. Üzerinde "Benim babam polis sizin için nöbet tutuyor. Sizde sağlığınız için ve benim babamı görebilmem için evde kalın, hayat eve sığar" yazılı pankartla çağrı yaptı. Küçük kızın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede onlarca beğeni ve paylaşım aldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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