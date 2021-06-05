Pişkin dolandırıcılar artık sınır tanımıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay, gözü dönmüş dolandırıcıların nasıl yöntemlere başvurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan olayda, rutin kimlik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Amir S. isimli şahsın üzerinden çıkanlar ise şok etti.
Şüpheli davranışları ile dikkat çeken Amir S.'nin üzerinden bir adet ruhsatsız silah ve polis kokartı çıktı. Kendini polis olarak tanıttığı öğrenilen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındığı sırada basın mensuplarının sorusunu, "Polis kimliği değil o abi" diyerek cevapladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Polis kokartı ile insanları kandıran şahıs gerçek polise yakalandı - Son Dakika