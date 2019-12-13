Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı - Son Dakika

Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından aldıkları iddiasıyla 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından aldıkları iddiasıyla 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla aynı sınav sorularını önceden elde ederek koleje girdikleri belirlenen toplam 310 kişiden haklarında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı belirtildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda şu ana kadar 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis Koleji, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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