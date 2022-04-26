Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı

26.04.2022 12:37
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis komşusuna baltayla saldırdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis komşusuna baltayla saldırdı. Polis memuru bacağından yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Konuya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları A.A. ile daha önce tartışma yaşadı. Tarafların tekrardan bahçede karşılaşması neticesinde bir kez daha tartışma çıktı. Daha sonrasında M.A.G.'ye küfürler yağdıran Ayhan A., elindeki baltayla saldırdı. Yaşanan saldırı neticesinde A.A., yere düşen M.A.G.'yi bacağından yaraladı. Vatandaşların engellemesi sonrasında durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alınırken saldırgan komşu polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan komşu adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı

YORUMLAR
500
Yediği ceza aklını başından aldı! Polise 'Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim' dedi! Yediği ceza aklını başından aldı! Polise 'Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim' dedi! Baltalı saldırıya uğrayan polis memuru ve eşi yaralandı! Saldırgan komşu serbest bırakıldı Baltalı saldırıya uğrayan polis memuru ve eşi yaralandı! Saldırgan komşu serbest bırakıldı

Polis Memuru, Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saç başa kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement