Polis kontrol noktalarında denetimleri sürdürdü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul 'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

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