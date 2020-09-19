Polis kontrol noktası yakınında şüpheli çanta paniği - Son Dakika

Polis kontrol noktası yakınında şüpheli çanta paniği

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde polis kontrol noktası yakınında unutulan çanta bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Amasra İlçe merkezinde yer alan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki polis kontrol noktası karşısında şüpheli bir çanta olduğu görülmesi üzerine emniyet ekipleri cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çantanın bulunduğu noktanın çevresi şeritle çevrilirken cadde çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bölgeye gelen Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek, çantanın üzerine fünye yerleştirdi.

Meraklı vatandaşlar bomba imha uzmanının şüpheli çantaya fünye yerleştirdiği anlar ile kontrollü patlatma anını polis ekiplerinin 'uzaklaşın' uyarılarına rağmen izleyip görüntülemeye çalıştılar.

Yapılan uyarı anonslarının ardından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde kişisel evraklar olduğu anlaşıldı.