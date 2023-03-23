'ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM' DİYEN BABA, 2 ÇOCUĞUNU TATİLE GİDEN ANNESİNİN EVİNDE BOĞMUŞ - Son Dakika
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'ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM' DİYEN BABA, 2 ÇOCUĞUNU TATİLE GİDEN ANNESİNİN EVİNDE BOĞMUŞ

23.03.2023 13:11

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı.

Olayın meydana geldiği binada yaşayan Serdar Gün, Biz bu daireyi şahsın annesine sattık. Şahsın eşiyle aralarında sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam 22.30 sıralarında buraya gelip, kendi anahtarıyla girdikten sonra 2 çocuğun boğazını sıkarak öldürmüş. Biz saat 23.30 gibi eşinin feryatlarını duyunca olayı öğrendik. Gece 02.30 gibi savcı geldi. Cenaze arabası ve olay yeri inceleme de vardı. Sonra cenazeleri götürdüler. Burası çocukların babaannesinin evi, ama babaanne evde yok. Antalya'da tatilde. Evin anahtarı bu vatandaşta var. Çocukları bir şekilde annelerinden alıp, buraya getirmiş dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM' DİYEN BABA, 2 ÇOCUĞUNU TATİLE GİDEN ANNESİNİN EVİNDE BOĞMUŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM' DİYEN BABA, 2 ÇOCUĞUNU TATİLE GİDEN ANNESİNİN EVİNDE BOĞMUŞ - Son Dakika
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