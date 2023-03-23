"Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen babanın öldürdüğü 2 çocuk, annesi tarafından teslim alınırken, feryatları yürek burktu

Dünden beri toplanan imza sayısına bakın! Tam bir hayal kırıklığı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde babaları Murat Rüzgar'ın polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demesi üzerine evde yapılan aramalarda ölü bulunan 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre'nin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.

"SAHİP ÇIKAMADIM ÇOCUKLARIMA"

Çocuklarının cenazelerini almak için morga gelen anne Merdiye Rüzgar, morgun koridorlarında sinir krizi geçirdi. Akrabaları tarafından güçlükle sakinleştirilen annenin "Sahip çıkamadım çocuklarıma, koruyamadım onları. Çocuklarımın dili mosmordu" diye bağırdığı duyuldu.

NE OLDU?

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı.

EVE GİDEN POLİS 2 ÇOCUĞU ÖLÜ BULDU

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre'yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

ÇOCUKLARI ANNESİNİN EVİNE GETİRİP BOĞDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği binada yaşayan Serdar Gün, "Biz bu daireyi şahsın annesine sattık. Şahsın eşiyle aralarında sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam 22.30 sıralarında buraya gelip, kendi anahtarıyla girdikten sonra 2 çocuğun boğazını sıkarak öldürmüş.

"ÇOCUKLARI ANNELERİNDEN ALIP BURAYA GETİRMİŞ"

Biz saat 23.30 gibi eşinin feryatlarını duyunca olayı öğrendik. Gece 02.30 gibi savcı geldi. Cenaze arabası ve olay yeri inceleme de vardı. Sonra cenazeleri götürdüler. Burası çocukların babaannesinin evi, ama babaanne evde yok. Antalya'da tatilde. Evin anahtarı bu vatandaşta var. Çocukları bir şekilde annelerinden alıp, buraya getirmiş" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.