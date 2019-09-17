Polis, köprüden atlayan kişiyi ayağından yakalayarak kurtardı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde görev yapan iki güvenlik görevlisi, intihar etmek üzere köprüden atlamaya çalışan bir kişiyi son anda durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde görev yapan iki güvenlik görevlisi, intihar etmek üzere köprüden atlayan bir kişiyi ayağından yakalayarak son anda durdurdu.
Knoxville kentinde 8 Nisan tarihinde yaşanan olayda bir üstgeçit köprüsünden atlamaya çalışan adam, polislerin çok hızlı refleksleri sayesinde ölümden döndü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:45
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