Polis Korona virüs uygulaması yapıp maske dağıttı - Son Dakika

Adana'da yunus ekipleri yeni tip Korona virüse karşı vatandaşları uyarmak için uygulama yapıp maskesi olmayanlara maske dağıtırken, trafik polisleri de toplu taşıma araçlarında kontrol yaptı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri ile trafik polisleri iki gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Uğur Mumcu Meydanında uygulama yaptı. Yunus ekipleri yoldan geçen araçları durdurup maskesi olmayanlara maske verdi. Ayrıca ekipler araç içerisinde sosyal mesafeye uyulması uyarısında da bulundu. Polisler ayrıca meydanda refüj düzenlemesi yapan park ve bahçeler görevlisi kadınların da maskesi olmadığını fark ederek onlara da maske verdi. Trafik polisleri ise toplu taşıma araçlarına durdurup yüzde 50 kapasite ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Polis uygulama yaparken güvenlik şube ekipleri de araçlardan sürekli sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. - ADANA