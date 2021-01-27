İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, salgın döneminde koronavirüs aşısı yapma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Vatandaşlar, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Polis, koronavirüs aşısı yalanıyla dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika

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