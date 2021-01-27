Polis, koronavirüs aşısı yalanıyla dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika
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Polis, koronavirüs aşısı yalanıyla dolandırıcılığına karşı uyardı

27.01.2021 09:58
Polis, koronavirüs aşısı yalanıyla dolandırıcılığına karşı uyardı

ADANA'da polis, son zamanlarda artan koronavirüs aşısı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı evleri tek tek dolaşıp, vatandaşları uyardı.

ADANA'da polis, son zamanlarda artan koronavirüs aşısı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı evleri tek tek dolaşıp, vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, salgın döneminde koronavirüs aşısı yapma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Vatandaşlar, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Polis, koronavirüs aşısı yalanıyla dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika

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